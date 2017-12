Simona Halep o invinge pe Johanna Konta la Hua Hin

Simona Halep - Johanna Konta 6-3/ 6-3

What a beautiful shot! So natural from @Simona_Halep! 👊 pic.twitter.com/LXR9aERcW7 - SimonaHalepFanSpace (@LosHalepenos) 23 decembrie 2017

Romanca a castigat partida cu un dublu 6-3 si va juca duminica pentru a castiga intrecerea din Thailanda.Chiar daca se joaca la final de 2017, turneul demonstrativ poate fi considerat fara a gresi prea mult parte din calendarul sezonului 2018, astfel ca a fost interesant de vazut nivelul la care se afla Simona in momentul de fata.Sportiva noastra a evoluat in mare parte bine, fiind peste adversara sa la mai toate capitolele.Halep a reusit mai multe lovituri castigatoare si mai multi asi decat o facea in mod obisnuit insa este prea devreme pentru a spune ca avem un nou progres in jocul ei sau ca a intalnit o adversara care se gandeste inca la vacanta.Partida de sambata ne-a aratat ca Simona are un ritm destul de bun la inceput de sezon, lucru imbucurator in perspectiva Australian Open , primul turneu de Grand Slam al anului.Halep va juca in finala turneului de la Hua Hin duminica, urmand a da peste invingatoarea duelului dintre Jelena Ostapenko si Karolina Pliskova.14:57 -14:54 - Simona a ajuns la un singur game de victorie in primul meci de la Hua Hin.14:42 - Game Simona si romanca se distanteaza poate decisiv.14:39 - Break Halep si sportiva noastra preia conducerea in setul II.14:35 - Game la zero pentru Halep.14:31 - Un nou game pe propriul serviciu pentru Konta.14:28 - Halep isi face si ea serviciul dupa un game complicat.14:22 - Konta isi face serviciul si preia conducerea in setul secund.14:15 -14:13 - Un nou break, de aceasta data pentru Simona, care va servi pentru a castiga primul set.14:07 - Break Konta si scorul se strange din nou.14:04 - Konta isi face in premiera serviciul.13:58 - Halep isi face serviciul si se distanteaza la 4-1.13:56 - Simona face breakul dupa un game extrem de disputat. Romanca si-a concretizat abia a sasea sansa de break.13:42 - Simona greseste in acest game si Konta face breakul.13:35 - Halep reuseste breakul pe fondul unui joc slab al adversarei.13:28 - Simona castiga primul game intr-o maniera convingatoare.13:25 - Incepe partida! Simona este prima la serviciu.13:17 - Sunt prezentate cele patru jucatoare ce participa la turneul demonstrativ din Thailanda.13:00 - In jumatate de ora va incepe si partida!INFO: Halep si Konta s-au intalnit de patru ori in circuitul WTA , de trei ori numai in acest an, romanca avand o singura victorie.INFO: Invingatoarea acestui duel o va intalni pe invingatoarea meciului dintre Karolina Pliskova si Jelena Ostapenko in finala turneului, in timp ce invinsele se vor infrunta in finala mica.INFO: Turneul de la Hua Hin nu conteaza in clasamentul WTA , fiind o intrecere demonstrativa cu premii consistente pentru jucatoare.