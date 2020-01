Simona Halep, o noua reactie dupa infrangerea de la Adelaide

Ziare.

Tenismena noastra, care saptamana viitoare va fi prezenta la Australian Open, a recunoscut superioritatea jucatoarei din Belarus."La revedere, Adelaide. Iti multumesc pentru o sedere placuta. Aryna a fost prea buna. Urmeaza Melbourne si Australian Open", a scris Simona Halep pe pagina ei de Twitter.Simona Halep s-a iclinat in fata Arynei Sabalenka in doua seturi, scor 4-6, 2-6.22.400 de dolari si 100 de puncte in clasamentul WTA e premiul cu care Simona s-a ales pentru prezenta in sferturi la Adelaide.Australian Open 2020 e programat in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.