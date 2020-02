Simona Halep ofera o noua reactie dupa victoria electrizanta de la Dubai

Ziare.

Tenismena noastra a comparat atmosfera de la meciul cu jucatoarea din Tunisia cu cea din Fed Cup sau de la un meci de fotbal."A fost ca un meci de Fed Cup sau de fotbal! Mi-a placut sa iau parte la el si sunt bucuroasa ca am gasit calea spre victorie. Va multumesc pentru energie", a scris Simona pe pagina ei de Facebook.Vezi: Fanii tunisieni, complet lipsiti de fair-play in timpul meciului Simonei Halep de la Dubai Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Dubai dupa ce a invins-o in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (7) pe Ons Jabeur.In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA.Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30, si va fi transmisa in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.I.G.