Simona Halep, pe locul 3 in istoria tenisului intr-un clasament al marilor performante din ultimii 15 ani in circuitul WTA

Tenismena romanca nascuta la Constanta, fost lider mondial WTA , este in primele 3 jucatoare ale lumii in ceea ce priveste numarul de ani consecutivi in care a facut cel putin o finala de turneu ITF sau WTA In acest clasament select, Serena Williams ocupa prima pozitie cu 13 ani la rand in care a bifat minim o finala in circuit, ea fiind urmata de daneza Caroline Wozniacki, cu 12 ani la rand cu finale.Simona Halep intregeste acest podium, cu zece ani la rand in care a facut minim o finala de turneu ITF sau WTA.In plus, trebuie spus ca Simona, 27 de ani, va deveni in februarie 2020 jucatoarea cu cea mai indelungata prezenta in top 10 WTA din istoria sportului alb feminin. Halep a acces intre primele 10 tenismene ale lumii pe 27 ianuarie 2014, moment din care Halep nu a mai coborat niciodata mai jos de locul 10.Dobrogeanca este in acest moment la saptamana cu numarul 309 consecutiva petrecuta in top 10 WTA.In clasamentul discutat mai sus al jucatoarelor cu cel putin o finala disputata in ani consecutivi, va redam mai jos top 10:Citeste si:Sportiva din Romania va incepe sezonul 2020 in a doua saptamana a anului, la turneul de la Adelaide, in Australia, in orasul natal al lui Darren Cahill Halep a terminat pe locul 4 sezonul WTA in 2019, dar poate urca pe 3 chiar dupa prima saptamana, in dauna lui Naomi Osaka