Simona Halep, pe locul 3 in topul celor mai buni sportivi din Balcani

Djokovic a cucerit distinctia pentru a sasea oara, un record in cei 47 de ani ai traditionalei anchete. Sarbul, care se impusese de cinci ori la rand (2011-2015), a depasit-o pe atleta bulgara Stefka Kostadinova, detinatoarea recordului mondial la saritura in inaltime, care a iesit invingatoare in 1985, 1987, 1995, 1996 si 1997.Campion la Australian Open si Wimbledon in 2019, Djokovic s-a impus cu 73 de puncte in ancheta la care au participat zece agentii nationale de presa din regiune, BTA, AGERPRES, AA, ANA-MPA, ATA, TANJUG, MIA, MINA, FENA si HINA.Pe locul secund, cu 45 de puncte, s-a clasat baschetbalistul grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), MVP-ul NBA, jucator care a disputat NBA All Stars Game.Simona Halep, campioana la Wimbledon in 2019, a ocupat locul al treilea cu 40 de puncte. Halep s-a clasat pe locul al treilea in 2018 si pe doi in 2017.Cei mai buni sportivi din Balcani in 2019 (BTA):1. Novak Djokovic (Serbia/tenis) 73 puncte2. Giannis Antetokounmpo (Grecia/baschet) 453. Simona Halep (Romania/tenis) 404. Stefanos Tsitsipas (Grecia/tenis) 325. Amel Tuka (Bosnia/atletism) 306. Taybe Yusein (Bulgaria/lupte) 287. Tijana Boskovic (Serbia/volei) 258. Riza Kayaalp (Turcia/lupte) 229. Radoslava Mavrodieva (Bulgaria/atletism) 2110. Majlinda Kelmendi (Kosovo/judo) 20................................................................38. Crina Pintea (Romania/handbal) 240. Loredana Toma (Romania/haltere) 1