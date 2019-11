Simona Halep, performanta rara pentru tenisul mondial, in ultimii sase ani in circuitul WTA

Ziare.

Sportiva nascuta la Constanta va termina anul 2019 pe locul 4, dupa ce Ash Barty a trecut de Elina Svitolina in finala Turneului Campioanelor de la Shenzhen:Performanta rara pe care Simona a obtinut-o astfel cu acest prilej este faptul ca termina pentru al saselea an la rand intre primele patru jucatoare din lume, in clasamentul WTA , la final de an.In ultimii doi ani, Simona Halep a terminat chiar pe prima pozitie in aceasta ierarhie WTA.Jucatoarea de 28 de ani a fost eliminata in grupe la Turneul Campioanelor , dupa ce a trecut in primul meci de Bianca Andreescu , dar apoi a pierdut urmatoarele doua jocuri, cu Elina Svitolina si Karolina Pliskova Citeste si:Iata, pe rand toate locurile pe care a incheiat Simona Halep clasamentul WTA la final de an, incepand cu 2014, an in care a si facut finala Turneului Campioanelor, pierduta la Serena Williams La finalul turneului de la Shenzhen, China, Halep a incasat suma de bani in valoare de 610.000 de dolari.