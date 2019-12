Simona Halep poate ajunge pe podiumul clasamentului WTA fara sa joace, dupa prima saptamana din 2020. Care sunt calculele si ce avantaj are romanca in luna ianuarie

Ziare.

Romanca fosta lidera mondiala WTA poate trece pe locul 3 in lume chiar dupa prima saptamana a anului si asta fara macar sa joace avand in vedere conjunctura din clasament. Si acest lucru pentru ca Simona si-a programat doua turnee in aceasta luna, Adelaide International, programat in a doua saptamana din ianuarie si Australian Open , la finele acestei luni.Simona Halep are de aparat 241 de puncte in ianuarie 2020, dupa ce in 2019 a facut un singur punct la Sydney, unde a fost eliminata in turul 2, si 240 de puncte pentru optimile de finala de la Australian Open.In prezent, romanca, dubla campioana de Grand Slam, ocupa locul 4 WTA la doar 34 de puncte in spatele locului 3 ocupat de Naomi Osaka , si ea campioana in cariera la Australian Open si US Open Sportiva nipona insa va evolua in prima saptamana la turneul WTA de la Brisbane, unde are de aparat 185 de puncte.Acest lucru inseamna ca Halep o poate depasi pe Osaka, fara sa joace, daca nipona nu depaseste faza sferturilor de finala de la Antipozi, la Brisbane International.5496 de puncte are acum Osaka in clasament, si ea o fosta lidera mondiala, cu 34 mai multe decat Simona Halep.Marele avantaj al Simonei este asadar faptul ca are foarte putine puncte de aparat la debutul sezonului, dintre jucatoarele din top 10 WTA doar ea si Belinda Bencici fiind in aceasta situatie. La polul opus se afla chiar Osaka, care trebuie sa-si apere trofeul de la Australian Open, avand per total 2185 de puncte de aparat.Simona a anuntat ca va evolua in debutul anului 2020 la Adelaide, un turneu in premiera in calendarul WTA, disputat chiar in orasul natal al antrenorului sau Darren Cahill Lidera mondiala Ash Barty are de aparat 735 de puncte in ianuarie, in timp ce ocupanta locului 2, Karolina Pliskova , are de aparat si mai mult, 1250 de puncte.Pe 6 ianuarie va debuta sezonul 2020 in WTA, cu turneele de la Brisbane, Shenzhen si Auckland