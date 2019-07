Simona Halep, portdrapelul Romaniei la Jocurile Olimpice: "O medalie e principalul obiectiv!"

Ziare.

Intrebata in conferinta de presa de la Aeroportul Otopeni daca isi doreste sa fie portdrapelul delegatiei noastre, Simona a profitat de moment si l-a determinat pe presedintele COSR , Mihai Covaliu, sa isi dea acordul pe loc."Chiar ma bucur pentru aceasta intrebare! L-am rugat (pe Covaliu - n.red.) acum cateva saptamani, i-am spus ca mi-as dori sa se intample acest lucru si il rog sa ne spuna daca e de acord", a declarat Simona, iar Covaliu a confirmat scurt ca ea va fi portdrapel.In continuare, Halep a marturisit ca principalul ei obiectiv din 2020 va fi castigarea unei medalii olimpice."O medalie la Jocurile Olimpice este principalul obiectiv. Imi doresc forma de la Wimbledonm sa pot sa castig. Imi doresc o medalie de aur, dar o sa joc in toate probele ca sa pot sa castig orice medalie."Astfel, Simona va evolua la Tokio in trei probe, cea de simplu feminin, cea de dublu feminin si in cea de dublu mixt, unde va face echipa cu Horia Tecau M.D.