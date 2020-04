Simona Halep povesteste despre cum decurge viata sa in carantina. Ce dezvaluiri i-a facut intr-un interviu lui Mats Wilander

This was fun ☺️ https://t.co/I8o0XItTbY - Simona Halep (@Simona_Halep) April 3, 2020

Ziare.

com

Pandemia de coronavirus a oprit tenisul mondial, iar toate turneele de tenis din ATP si WTA au fost suspendate pana pe 13 iulie. Inclusiv turneul de la Wimbledon a fost anulat, acolo unde Simona Halep trebuia sa isi apere trofeul aparat anul trecut.Mats Wilander s-a gandit sa realizeze o emisiune online denumita "Podcastul legendelor tenisului", in care face mai multe interviuri cu mari staruri actuale si trecute ale sportului alb.Simona a acceptat invitatia si a vorbit despre cum decurge viata sa in carantina. In aceeasi emisiune cu Simona Halep, fosta lidera mondiala WTA , au mai fost invitati si Boris Becker si Tommy Haas "Am 22 de zile de cand nu am mai iesit din casa. Ma trezesc pe la 10-11, fara alarma, fara program, iau un mic dejun dupa care ies la o alergare in complex. Ne este permis sa facem asta, pentru ca e un complex rezidential privat.Apoi, revin in casa si fac exercitii pentru abdomen, pentru picioare. Lucrez in fiecare zi la conditia mea fizica si ma simt pregatita din acest punct de vedere. In Romania, situatia e destul de rea in acest moment. Totul s-a inchis si se va inrautati, pentru ca multi oameni infectati vor veni in tara din Italia si va fi greu pentru spitale sa managerieze problema. Eu m-am autoizolat cu o saptamana inaintea impunerii carantinei, traim vremuri grele, dar trebuie sa acceptam realitatea. Imi e dor de circuit, de jucatoare si de toti oamenii implicati in organizarea lor.Dar pot sa vad si partea pozitiva a lucrurilor: sunt acasa din februarie; n-am stat atat acasa de multi ani. E o viata diferita si incerc sa ma bucur de ea", puncta romanca in timpul emisiunii.In acest sezon, Simona Halep a triumfat in turneul WTA de la Dubai, dupa o finala electrizanta cu Elena Rybakina din Kazahstan.Citeste si:D.A.