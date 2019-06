Simona Halep prefateaza duelul cu Angie Kerber de la Eastbourne: "E foarte periculoasa"

Ziare.

com

Sportiva noastra a recunoscut ca va infrunta o adversara care se simte excelent pe iarba si care a obtinut rezultate mari pe aceasta suprafata.In acelasi timp, Halep spune ca nu se simte presata la Eastbourne si ca vrea numai sa se bucure de turneu."Este foarte periculoasa, a castigat Wimbledon anul trecut. Are incredere, se simte foarte bine pe suprafata asta. Nu am niciun fel de presiune, vreau doar sa ma simt bine si sa ma bucur de meci", a declarat Halep pentru DigiSport Simona Halep si Angelique Kerber se vor duela, joi, in sferturile de finala ale probei de simplu de la Eastbourne.Va fi cea de-a 11-a partida directa dintre cele doua, Simona avand un palmares mai bun, cu 6 victorii si 4 infrangeri.Kerber se simte totusi excelent pe iarba, ea castigand singurul meci jucat contra lui Halep pe aceasta suprafata.Partida va incepe la ora 14:30 si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.