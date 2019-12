Simona Halep pregateste donatii masive: Am planuri mult mai mari

Ziare.

Campioana de la Wimbledon a anuntat ca vrea sa se implice si mai mult si sa doneze sume importante, prin intermediul fundatiei sale."Imi iau angajamentul sa dau inapoi prin intermediul Fundatiei Simona Halep . Finantam deja echipa de hochei de gheata pentru hochei, organizarea unor evenimente de gimnastice si evident ajutam tinerele staruri in devenire din tenis, dar am planuri mult mai mari pentru viitor", a scris Simona pe Twitter In urma cu o saptamana, Ziare.com a dezvaluit ca Simona a donat 20 de mii de euro pentru a finanta un program care ii indeamna pe tinerii elevi sa practice tenisul.Prin acest proiect realizat de FRT in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale se spera ca tot mai multi copii vor incepe sa joace tenis in mod profesionist.Proiectul le este adresat elevilor din clasele primare, care vor primi sprijinul necesar pentru a se initia in tenis.Antrenorii cluburilor afiliate la FRT vor merge in scolile angrenate in proiect, iar elevii vor beneficia gratuit de rachete si mingi. Pe perioada desfasurarii proiectului, ei vor avea saptamanal cate o ora de tenis, in sala de sport a scolii.Proiectul este finantat din surse externe intrucat Federatia Romana de Tenis are fondurile sistate inca din 2017, pe fondul unui proces initiat de Marius Vecerdea, care a aratat in instanta ca la alegeri au votat membri ce nu erau afiliati.C.S.