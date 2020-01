Simona Halep prezinta singura problema pe care o are in Australia

Ziare.

Sportiva noastra e gata de startul la Adelaide si spune ca doar caldura ii cauzeaza probleme in momentul de fata.In rest, Simona se simte excelent si este gata de noul sezon."In decembrie m-am antrenat bine in Dubai pentru trei saptamani, asa ca sunt increzatoare. In Adelaide am gasit niste terenuri foarte bune, iar atmosfera este foarte placuta.Sunt terenuri rapide. Singura problema este caldura, dar ma obisnuiesc", a afirmat Simona Halep in Australia.In luna ianuarie, Simona va participa la turneul de la Adelaide si la Australian Open (incepand cu 20 ianuarie).C.S.