Simona Halep, primele reactii dupa ce s-a distrat la Sports Festival, alaturi de Darren Cahill: Nu am ras in toata cariera mea cat am ras aici

Ziare.

com

Sportiva noastra s-a distrat in cadrul Sports Festival, a doua editie a evenimentului gazduit de orasul din Ardeal.In meciul de simplu feminin, Halep a trecut de tenismena slovaca Daniela Hantuchova, scor 4-1:In primul meci al serii, Marius Copil trecuse cu 4-2 de italianul Fabio Fognini.Iar la ultimul meci demonstrativ, Simona Halep si Marius Copil au facut pereche la dublu impotriva cuplului format din Fabio Fognini si Daniela Hantuchova, castigand cu scorul de 7-4 in tiebreak.La final, Simona Halep a vorbit la DigiSport despre aceste momente frumoase petrecute la Cluj: "A fost foarte emotionant la inceput si sper ca si voi v-ati bucurat de ceea ce am realizat asa cum m-am bucurat eu. E o bucurie sa pot sa impart cu voi. Mii de multumiri Clujului, care ne-a primit cu caldura, ca de obicei.A fost o atmosfera deosebita, sper sa mai jucam meciuri oficiale aici, de ce nu si un turneu. M-am simtit extraordinar, nu am ras in toata cariera mea cat am ras aici", a punctat sportiva noastra, campioana anul trecut la Roland Garros , ajunsa acum pe 8 WTA Romanca va evolua intr-un turneu WTA oficial de saptamana viitoare, cand este incrisa la Eastbourne, Anglia, turneu pe iarba, de pregatire pentru Wimbledon , care va incepe de pe 1 iulie.D.A.