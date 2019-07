Simona Halep, propusa pentru cea mai importanta distinctie din tenisul mondial

Ziare.

Fosta mare jucatoare Tracy Austin sustine ca Simona ar trebui primita, dupa ce isi va incheia cariera, in International Tennis Hall of Fame."Simona si-a castigat locul in Hall of Fame-ul tenisului. Are deja doua turnee de Grand Slam, a fost pe locul 1 in clasamentul WTA . Chiar merita sa primeasca aceasta distinctie dupa ce se va retrage din activitate", a spus Tracy Austin la Tennis Channel.International Tennis Hall of Fame reuneste numele care au marcat istoria acestui sport.Acest club reuneste peste 250 de personalitati care au scris istorie in tenis, iar Romania este reprezentata de Ilie Nastase si Ion Tiriac Nastase a fost primit in acest club in 1991, iar Tiriac in 2013.C.S.