Simona Halep, reactie neasteptata inaintea primului meci oficial de simplu din 2020: "Sunt putin stresata"

Ea marturiseste ca pregatirea buna din aceasta iarna o face sa aiba asteptari mai mari in acest sezon, unul in care are ca obiectiv principal o medalie la Jocurile Olimpice."Sunt bucuroasa sa fiu aici. Sunt gata sa joc primul meu meci de simplu. Nu este usor, ma pregatesc de partide tari in acest an. Fiind primul turneu, stiu ca va fi putin mai greu. Dar va fi greu pentru toata lumea. Eu vreau doar sa ma concentrez pe mine, asa cum am facut pana acum.Nu sunt relaxata, ca sa fiu sincera. Sunt putin stresata pentru ca am muncit bine in presezon. A fost o decizie buna sa vin aici cu 10 zile inainte de primul meci. Insa acum am asteptari mai mari de la mine, simt stresul. Dar Darren mi-a spus ca nu conteaza aceasta luna, important e intreg sezonul, pentru el am muncit.Asa ca voi incerca sa joc cat mai multe meciuri pentru ca am nevoie de asra, apoi sa ma relaxez asa cum am facut in ultimii doi ani. Trebuie sa fiu relaxata si sa ma bucur mai mult", a spus Simona la Adelaide.Simona Halep va evolua marti dimineata in turul secund de la Adelaide, urmand a o infrunta pe Ajla Tomljanovici.Conform unui comunicat oficial, partida dintre Simona si Ajla va avea loc de la ora 10:00 (ora Romaniei). Meciul va fi in direct pe Ziare.com.M.D.