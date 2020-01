Simona Halep, reactie nervoasa in timpul meciului de la Adelaide: Spune-i lui Teo ca am obosit!

Ziare.

Sportiva noastra l-a chemat pe teren pe Darren Cahill in primul set, cand conducea cu 5-4, si i-a transmis un repros catre preparatorul fizic Teo Cercel."Am obosit! Spune-i lui Teo ca am obosit!", i-a transmis Simona lui Darren.Darren a incercat totusi sa o ajute pe Simona si i-a oferit cateva sfaturi tactice."Este bine, poti sa stai in spate si sa lovesti cand te simti confortabil. Ea isi va asuma riscuri mai mult. Ramai mai mult in schimburi pana gasesti lovitura. Nu te teme sa adaugi mai mult spin la serviciul doi", i-a transmis australianul.