Simona Halep, reactie nervoasa la adresa echipei sale, intr-un meci pe care il domina la Beijing

La scorul de 6-1, 3-1, pe serviciul romancei, la scorul egal de 40-40, dupa ce a ratat o minge, care s-a dus in "burta" fileului, romanca s-a uitat spre loja sa, strigand..."Mai spune-ti si voi ceva...haide..strigati ceva!", puncta foarte nervoasa romanca, desi aflata in controlul jocului.Un joc dominat pana acum de fosta lidera mondiala, joc care este LIVE pe site-ul Ziare.com pe linkul de mai jos:Simona Halep este pe locul 6 WTA si la Beijing are o finala bifata in 2017, cand pierdea la Caroline Garcia din Franta.Alaturi de Daniel Dobre, in loja de la Beijing se afla si preparatorul fizic Teo Cercel.Incepand din sezonul viitor WTA, 2020, Halep il va avea din nou alaturi pe australianul Darren Cahill.D.A.