Simona Halep reuseste o noua performanta minunata

Sportiva noastra a reusit sa treaca de borna celor 200 de saptamani petrecute pe podiumul clasamentului WTA , conform calculelor facute deAstfel, Simona Halep a ajuns la 201 saptamani petrecute in top 3. In plus, datorita amanarii circuitului WTA , Simona va ajunge la un total de cel putin 215 de saptamani in top 3 WTA.Din calculele noastre, Simona ocupa locul 11 in intreaga istorie, in topul jucatoarelor cu cele mai multe saptamani petrecute pe podiumul clasamentului WTA.Singurele jucatoare care o intrec pe Simona sunt Martina Navratilova, Chris Evert, Steffi Graf, Serena Williams , Lindsay Davenport, Monica Seles, Maria Sharapova , Martina Hingis, Venus Williams si Arantxa Sanchez-Vicario.9 iunie 2014 - 19 octombrie 2014 - 19 saptamani27 octombrie 2014 - 15 februarie 2015 - 16 saptamani23 februarie 2015 - 21 februarie 2016 - 52 saptamani1 august 2016 - 14 august 2016 - 2 saptamani12 iunie 2017 - 26 mai 2019 - 102 saptamani6 ianuarie 2020 - 12 ianuarie 2020 - 1 saptamana20 ianuarie 2020 - prezent - 9 saptamaniC.S.