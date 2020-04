Simona Halep revine cu o noua declaratie dupa propunerea lui Federer

Ziare.

Sezonul in tenis a fost suspendat in martie din cauza pandemiei si pauza fortata va continua cel putin pana la mijlocul lunii iulie. Roger Federer este primul care a emis ideea unificarii celor doua organizatii, saptamana trecuta, in retelele de socializare, iar presedintii celor doua instante, Andrea Gaudenzi (ATP) si Steve Simon ( WTA ), au salutat sugestia.''Cred ca avantajele acestei uniuni ar fi o unificare a sportului si o forta mai mare impreuna'', a declarat Halep, fost lider mondial in tenisul feminin.''Daca ai un singur produs, un singur brand si toata lumea munceste impreuna pentru a realiza aceleasi obiective, viitorul tenisului poate fi foarte stralucitor dupa ce vom iesi din aceasta criza'', a afirmat campioana de la Roland Garros (2018) si Wimbledon (2019).In prezent, iubitorii tenisului platesc diferitelor platforme TV cu plata pentru a urmari meciurile, iar o unificare a organizatiilor ar putea simplifica intelegerile cu sponsorii si contractele de televiziune.Circuitele masculin si feminin au sisteme ale clasamentelor, precum si alte diferente, precum permiterea antrenorilor pe teren (on-court coaching).''Barbati si femei la acelasi nivel, promovati si cu drepturi de marketing vandute in acelasi fel si cu oportunitati egale si bineinteles cu premii egale pe tablouri'', cere Simona Halep.''De asemenea, ar fi interesant sa avem sansa de a lucra mai aproape de jucatorii de top la masculin'', a adaugat romanca.Tenisul international, desi foarte popular, este fractionat si sunt nu mai putin de sapte organisme implicate in controlul sau.Pe langa ATP si WTA, sportul este controlat si de Federatia Internationala de Tenis, precum si de conducerile celor patru turnee de Grand Slam.''Daca vom putea gasi o cale pentru ca barbatii si femeile sa lucreze impreuna pentru binele sportului acest lucru ar fi foarte interesant'', a afirmat, la randul sau, Petra Kvitova, dubla campioana la Wimbledon (2011, 2014).''Combinand cele doua tururi anuale cred ca se va produce un sport mai puternic, mai bine acoperit la TV, cu mai multi sponsori si o experienta mai frumoasa pentru fani'', a mai spus Kvitova.Kvitova doreste o reprezentanta egala pentru jucatoare in noua organizatie: ''In primul rand, o unificare ar fi insemna o discutie ampla si multa munca, deoarece multe lucruri ar trebui sa se schimbe''.Jucatoarea aflata in prezent pe locul 12 in lume (cea mai buna clasare in clasamentul WTA - locul 2, in 2011) considera ca a venit vremea ca acest proiect sa demareze: ''Cred ca e timpul potrivit pentru a incepe aceste discutii, din moment ce avem pauza in calendar... Cred ca e important ca jucatoarele WTA sa fie parte a acestor discutii, deoarece trebuie sa se porneasca din ambele parti''.Desi pauza competitionala a aparut a fi o oportunitate pentru organizatii de a lucra impreuna, a scos la iveala si jucatorii din partile inferioare ale ierarhiilor acestui sport, care depind de castigurile de la turnee.Organizatiile tenisului mondial au incercat in ultimii ani sa imbunatateasca platile si conditiile pentru o plaja cat mai mare de jucatori, dar s-a dovedit ca eforturile au fost insuficiente.Tenisul este un sport lucrativ pentru jucatorii de top, campionii de la simplu la Australian Open au castigat fiecare 4,12 milioane de dolari australieni (2,69 milioane dolari americani) anul acesta, dar in cazul jucatorilor din josul clasamentelor inseamna o lupta pentru supravietuire.Organizatiile mondiale ale tenisului au creat un fond de ajutorare pentru jucatorii afectati de suspendarea circuitelor profesioniste, iar presedintele Consiliului ATP, liderul mondial Novak Djokovic, a facut apel la jucatori sa contribuie la acest fond.''Acesta este un subiect care se discuta de cand am inceput eu sa joc si foarte putin s-a facut in acest sens in circuit'', a afirmat Halep, care sustine apelul sarbului Novak Djokovic.''Turneele de Mare Slem au inceput sa faca schimbari si au oferit mai multi bani in calificari si in primele tururi, dar sistemul in circuitul WTA a ramas la fel. Turneele sunt preocupat de marimea cecului invingatorului si cred ca acest lucru trebuie sa se schimbe, sa sustinem mai multi jucatori in viitor si sa ajutam ca acest sport sa creasca'', a subliniat Halep.Kvitova si-a manifestat si ea sustinerea pentru afirmatiile Simonei Halep: ''Poate va exista un fel de asigurare de munca pentru jucatorii de tenis, un fond de ajutorare si o distributie diferita a premiilor pentru a-i ajuta pe cei care pierd in primele tururi la turneele mari'.