Simona Halep revine fantastic si se califica greu in turul trei la Miami

Simona Halep - Oceane Dodin 3-6, 6-3, 7-5

Survival Specialist Simona. 🙌



Halep emerges past LL Dodin 3-6, 6-3, 7-5.#MiamiOpen pic.twitter.com/mWfyFb79mG - Miami Open (@MiamiOpen) March 22, 2018

Never give up. 💪



Despite visits from the trainer, Halep continues on to win the second set 6-3.#MiamiOpen pic.twitter.com/EW7IiCUavu- Miami Open (@MiamiOpen) March 22, 2018

An Oceane swell 🌊



Lucky Loser Oceane Dodin surprises Simona Halep taking the first set 6-3.#MiamiOpen pic.twitter.com/Pa3uF57lh4 - Miami Open (@MiamiOpen) March 22, 2018

Ocupanta locului 1 in clasamentul WTA a invins-o in turul doi pe tenismena aflata pe locul 98 in ierarhia mondiala, frantuzoaica Oceane Dodin, ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky looser.Reprezentanta noastra s-a impus in trei seturi, cu 3-6, 6-3, 7-5.In turul trei, Simona va da piept cu favorita numarul 30, poloneza Agnieszka Radwanska.Probabil ca nimeni nu s-ar fi gandit ca Simona va avea atatea probleme intr-un meci impotriva unei jucatoare care acum doua zile se pregatea sa plece de la Miami, dupa ce a fost invinsa in calificari. Retragerea Belindei Bencic a adus-o pe frantuzoaica in varsta de 21 de ani in fata Simonei, iar meciul dintre cele doua a fost de-a dreptul spectaculos, dar si presarat cu multe greseli la serviciu si erori nefortate.Oceane Dodin a inceput mai bine si si-a adjudecat primul set in ciuda faptului ca a avut un procentaj de reusit al primului serviciu de doar 40%. A jucat insa extrem de agresiv si a reusit cateva lovituri demne chiar de Top 10 mondial. De partea cealalta, Simona a parut nervoasa si mult prea pasiva.Inaintea setului doi, Simona a primit de doua ori ingrijiri medicale pentru o problema la gat, insa tenismena noastra n-a renuntat si a egalat situatia la seturi, dupa cateva game-uri solide.Am ajuns astfel in setul decisiv, unul in care Simona a aratat din nou extrem de nervoasa si s-a ales chiar cu un avertisment verbal din partea arbitrului de scaun. Dodin a gasit secretul primului serviciu si s-a desprins la 4-2, insa acela a fost si momentul in care tenismena noastra a realizat ca e pe punctul de a fi eliminata inca din runda inaugurala si a inceput sa fie mai agresiva, impunandu-se in cele din urma cu 7-5, dupa un ultim game castigat la 0.Pentru Simona urmeaza acum confruntarea cu poloneza Agnieszka Radwanska, cu care s-a mai intalnit de 10 ori pana in prezent, scorul fiind egal, 5-5.Vezi si:Meciul dintre cele doua va fi programat sambata seara, la o ora ce urmeaza a fi anuntata de organizatori.23:12 - Break reusit de reprezentanta noastra, care va servi pentru castigarea meciului.23:09 - Game solid reusit de Simona si intra in 'prelungirile' acestui set decisiv.23:06 - Tenismena noastra lupta eroic, chiar si cu ceva dureri la glezna dreapta, insa frantuzoaica reuseste din nou niste lovituri excelente, iar Simona va servi pentru a ramane in meci.23:01 - Simona calca stramb cu piciorul drep si cade pe teren. Din fericire, totul pare in regula.22:58 - Ocupanta locului 1 in clasamentul WTA serveste bine si egaleaza la 4 in acest set decisiv extrem de disputat.22:53 - Simona reuseste sa se calmeze si recupereaza breakul.22:50 - Surprizantor e faptul ca Simona nu apeleaza la Darren Cahill, desi se afla intr-un moment dificil, iar sfaturile tehnicianului australian i-ar putea fi benefice.22:50 - Tenismenei din Franta ii intra doua lovituri excelente si face din nou breakul. Simona da din nou cu racheta de pamant.22:46 - Simona Halep iroseste trei mingi de break, dar reuseste rebreakul la cea de-a 4-a.22:39 - Dodin reuseste breakul la capatul unui game in care Simona a fost extrem de nervoasa.22:34 - Frantuzoaica pare ca abia acum a descoperit secretul unui prim serviciu reusit si isi adjudeca game-ul.22:30 - Simona serveste bine si egaleaza la 1 in acest set decisiv.22:27 - Oceane Dodin isi face serviciul si castiga primul game din setul III.22:20 - Simona profita de serviciul slab al frantuzoaicei si reuseste breakul. Urmeaza sa serveasca pentru castigarea setului doi.22:17 - Frantuzoaica solicita interventia antrenorului ei, in timp ce Simona nu apeleaza inca la Darren Cahill.22:16 - Simona isi pierde serviciul si da cu racheta de teren.22:13 - Dodin continua sa serveasca incredibil de slab, iar Simona reuseste un nou break.22:09 - Simona revine in avantaj, cu un game la 0.22:07 - Dodin egaleaza la doi, gratie in special jocului agresiv si surprinzator avand in vedere ca are un procentaj de reusita de doar 40% la primul serviciu!22:03 - Simona a primit un nou tratament din partea fizioterapeutului si revine pe teren.22:01 - Dodin redevine agresiva si reuseste un break la 0. Simona cere din nou interventia fizioterapeutului.21:58 - Un nou game bun reusit de ocupanta locului 1 in ierarhia WTA, care reuseste breakul.21:56 - Simona incepe excelent setul doi, cu un game alb la serviciu.ora 21:54 - Incepe setul doi, dupa ce Simona a primit un masaj in jurul gatului.Simona a cerut interventia fizioterapeutului, pentru ceea ce pare a fi o durere la spate.21:41 - Simona reuseste un game la 0, insa frantuzoaica urmeaza sa serveasca pentru castigarea primului set.21:37 - Oceane Dodin ajunge la 8 duble greseli, dar, chiar si asa, se afla la doar un game distanta de castigarea primului set. Frantuzoaica joaca in continuare agresiv, in timp ce Simona prefera, deocamdata, sa astepte greseala adversarei.21:34 - Reprezentanta noastra joaca scurt si e cam pasiva, iar Dodin reuseste breakul.21:30 - Frantuzoaica joaca agresiv si reuseste sa-si faca serviciul.21:25 - Simona serveste bine si egaleaza la 2 in acest prim set.21:22 - Oceane Dodin continua sa faca duble greseli, iar Simona reuseste rebreakul.21:18 - Break reusit de tenismena in varsta de 21 de ani, ajunsa pe tabloul principal al turneului de la Miami din postura de lucky looser.21:16 - Dodin salveaza doua mingi de break si isi adjudeca apoi priul game al meciului, chiar daca a comis nu mai putin de trei duble greseli la serviciu.21:10 - Frantuzoaica serveste prima in acest meci.ora 21:00 - Cele doua tenismene au patruns pe teren, meciul urmeaza sa inceapa in aproximativ 10 minute.Simona Halep ocupa locul 1 in clasamentul WTA, in timp ce adversara ei din Franta se afla pe pozitia 98.Va fi prima intalnire directa intre cele doua tenismene.Partida poate fi vizionata in direct la TV pe postul Digi Sport 2.Vezi si:Turneul de la Miami, dotat cu premii in valoare totala de 8 milioane de dolari, e programat in perioada 20 martie - 1 aprilie.