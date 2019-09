Simona Halep revine pe teren dupa dezamagirea de la US Open: Iata ce adversare de top va avea

Ziare.

Competitia din categoria WTA Premier 700 va oferi premii in valoare de 1 milion de dolari.Pe langa Simona Halep, pe tabloul principal se mai afla Karolina Pliskova , Kiki Bertens, Elina Svitolina, Aryna Sabalenka, Anett Kontaveit, Qiang Wang, Petra Martici, Caroline Garcia, Sofia Kenin si Maria Sakkari."Abia astept sa joc la noul turneu de la Zhengzhou. Este intotdeauna entuziasmant pentru noi sa avem un nou oras in calendar si am auzit ca provincia Henan are multe de oferit.Sunt nerabdatoare sa vizitez orasul si sa arat un tenis de clasa mondiala fanilor de acolo", a spus Simona in momentul in care a confirmat prezenta la acest turneu.Competitia de la Zhengzhou va avea loc intre 9 si 15 septembrie, iar meciurile Simonei vor fi in direct pe Ziare.com.C.S.