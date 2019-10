Simona Halep, ridicata in slavi de o rivala: Cand joci cu ea, ajungi sa te rogi la Dumnezeu pentru viata ta

Ziare.

com

Petkovici a dezvaluit ca iubeste sa joace contra Simonei Halep, deoarece sportiva noastra o forteaza sa dea tot ce are mai bun pe teren.Apoi, Petkovici a explicat si de ce este atat de dificil sa joace contra Simonei."Iubesc sa joc contra Simonei Halep deoarece este o sportiva grozava si te forteaza sa oferi cel mai buni tenis al sau. In plus, iti permite sa faci asta deoarece nu este ca Serena, cu forta ei. Nu este puternica si inalta, asa ca are nevoie sa-si foloseasca tot talentul. Si te face sa mergi pana la extrem si sa fortezi inca o lovitura. Odata m-a facut sa dau un drop shot si apoi sa vin la fileu. Bravo tie, Simona!Trebuie sa scoti tot ce ai mai bun pentru a o invinge pentru ca este atat de abila si inteligenta! Deschide terenul foarte bine. Alearga, alearga, alearga, ajungi sa te rogi la Dumnezeu pentru viata ta cand joci cu ea, dar intr-un final tot pierzi punctul! Este si enervant!", a spus Andrea Petkovici pentru editia tiparita a cotidianului Der Westen.De altfel, Petkovici a transmis un mesaj si in urma cu un an, dupa succesul Simonei din finala de la Roland Garros , adresat contestatarilor sportivei."Felicitari, Simona, pentru tot ce ne-ai invatat! Pentru toti haterii care spuneau ca nu va castiga niciodata un Grand Slam deoarece are un mental slab, gura mica! Toata lumea are momentul sau si eventualele esecuri sunt doar niste pasi in viata fiecaruia", a scris pe Twitter sportiva in urma cu un an.Scorul intalnirilor directe in confruntarile dintre Simona si Petkovici este 8-1 in favoarea sportivei noastre.C.S.