Simona Halep s-a calificat fara emotii in finala Rogers Cup

Simona Halep - Ashleigh Barty 6-4, 6-1

SETUL II

SI-MO-NA 🙌@Simona_Halep reserve son billet pour la finale de la #CoupeRogers



The World # 1 scores a solid 6-4, 6-1 win against Barty to reach the final for a 3rd time in Canada. pic.twitter.com/NWCVP7I185 - Coupe Rogers (@CoupeRogers) August 11, 2018

SETUL I

.@Simona_Halep holds off a Barty comeback to take the opening set, 6-4!



She's a set from the @CoupeRogers final! pic.twitter.com/MFOBPTveCI- WTA (@WTA) August 11, 2018

🇷🇴 Halep v. 🇦🇺 Barty



Pret pas pret, c'est parti pour la premiere demi-finale de la journee! #CoupeRogers pic.twitter.com/pDpVQ8nGyu - Coupe Rogers (@CoupeRogers) August 11, 2018

Ocupanta locului 1 in ierarhia WTA a controlat intr-o maniera categorica partida disputata sambata seara cu tenismena din Australia, in ciuda faptului ca a fost cea de-a 4-a intalnire jucata in ultimele 48 de ore!6-4, 6-1 a fost scorul semifinalei dintre Simona Halep si Ashleigh Barty.In finala turneului de la Montreal, reprezentanta noastra o va intalni pe castigatoarea semifinalei dintre Sloane Stephens (fav.3) si Elina Svitolina (fav.5).Cu un joc foarte solid, chiar entuziasmant, Simona Halep nu i-a lasat nicio sansa lui Ashleigh Barty in prima lor confruntare directa, incheiata dupa numai o ora si 11 minute.Simona a dominat partida inca din startul ei si a fost in dificultate o singura data, cand tenismena australiana aflata pe locul 16 in ierarhia WTA s-a apropiat de la 4-3 la 4-1. A fost momentul in care tenismena noastra a apelat la Darren Cahill, iar dupa interventia antrenorului de la Antipozi meciul a curs intr-o singura directie.Setul doi a fost controlat si mai clar de reprezentanta Romaniei, care se simte excelent pe hardul canadian.Urmeaza finala de duminica seara cu Sloane Stephens sau Elina Svitolina, doua tenismene net superioare lui Ashleigh Barty, insa impotriva carora Simona porneste cu prima sansa.Va fi cea de-a treia finala pentru Simona la Rogers Cup, dupa cele din 2015 (pierduta in fata Belindei Bencic) si 2016 (castigata dupa o finala cu Madison Keys.Citeste si:- Simona Halep salveaza doua mingi de break si e la doar un game distanta de castigarea meciului.- Game alb izbutit de Ashleigh Barty.- Tenismena noastra salveaza nu mai putin de 4 mingi de break si se distanteaza la 4-0. Avem 58 de minute de la startul partidei.- Simona joaca incantator in aceste momente si isi trece in cont un nou break, iar soarta partidei pare decisa.- Al treilea game la rand castigat la 0 de Simona pe propriul serviciu!- Ocupanta locului 1 in ierarhia WTA incepe foarte bine si setul secund, cu un break.Ashleigh Barty va servi prima in setul secund, dupa un prim set controlat de reprezentanta noastra.- Simona Halep isi face serviciul la 0 si isi adjudeca primul set dupa 37 de minute.Castigatoarea o va intalni in finala pe invingatoarea din cea de-a doua semifinala, in care se vor intalni Sloane Stephens si Elina Svitolina.- Ashleigh Barty isi castiga serviciul, insa Simona urmeaza sa serveasca pentru a inchide primul set.- Serviciu excelent pentru Simona, care castiga game-ul la 0.- Barty variaza lungimea mingilor si da semne de revenire. Simona pastreaza insa un break in fata.- Simona Halep greseste mult, iar tenismena de la Antipozi recupereaza un break.- Simona obtine al doilea break si se distanteaza la 4-1 in acest prim set.- Un nou game fara emotii in contul Simonei, care pare in forma in ciuda programului infernal pe care l-a avut la Montreal - Ashleigh Barty reuseste de aceasta data sa-si faca serviciul dupa un game in care Simonei nu i-au intrat loviturile.- Simona serveste excelent si isi castiga serviciul fara emotii.- Australianca serveste de doua ori pentru a-si castiga serviciul, insa Simona nu renunta asa usor si reuseste in cele din urma breakul.Partida se desfasoara pe arena centrala a complexului de la Montreal si e transmisa in direct la TV de postul Digi Sport 2.Pana in semifinale, cele doua tenismene au trecut de:turul I: bye;turul II: Anastasia Pavlyuchenkova (scor 7-6, 4-6, 7-5);turul III: Venus Williams (scor 6-2, 6-2);sferturi: Caroline Garcia (scor 7-5, 6-1)turul I: Irina Begu (scor 6-3, 1-6, 7-5);turul II: Alison Van Uytvanck (scor 7-6, 6-2);turul III: Alize Cornet (scor 7-6, 6-4);sferturi: Kiki Bertens (scor 6-3, 6-1).Simona Halep si Ashleigh Barty nu s-au mai intalnit pana acum.2,4 milioane de dolari sunt premiile totale ale competitiei din Canada.