"Simona Halep s-a calificat fara emotii in sferturi la Madrid"

Simona Halep - Kristyna Pliskova 6-1, 6-4

Castigatoarea ultimelor doua editii ale turneului patronat de Ion Tiriac a invins-o in optimile de finala pe cehoaica Kristyna Pliskova, aflata pe locul 94 in ierarhia WTA.6-1, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre cele doua, care a durat o ora si 15 de minute.Cea de-a treia confruntare directa dinte Simona si Kristyna n-a fost cu nimic diferita de precedentele doua, iar reprezentanta noastra a iesit din nou invigatoare dupa doua seturi.Simona a izbuit un nou prim set de exceptie, pe care l-a castigat in doar 28 de minute, cu 6-1.Setul doi a fost mai echilibrat, iar sora mult mai cunoscutei Karolina Pliskova a avut chiar 5 sanse de break. N-a reusit sa fructifice nici una, in schimb Simona a reusit breakul la momentul oportun, cand scorul era 4-4, iar apoi a incheiat meciul in stil de mare campioana, cu un game la 0.In urma acestei victorii, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 149.390 de euro si 215 puncte in clasamentul WTA.Mai departe, in sferturile de finala, constanteanca o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Karolina Pliskova (fav.6) si Sloane Stephens (fav.9).14:21 - Simona face breakul la momentul oportun si va servi pentru castigarea meciului.14:17 - Simona salveaza o minge de break si apoi egaleaza la 4.14:10 - Pliskova trece din nou in avantaj, dupa un game in care Simona a revenit de la 0-40, dar cehoaica si-a pastrat calmul si a reusit sa obtina punctul.14:05 - 3-3 dupa un game castigat la 0 de Simona.14:01 - Kristyna Pliskova continua sa serveasca foarte bine si sa-si faca serviciul.13:57 - Simona egaleaza la 2, iar jocul este mult mai echilibrat.13:52 - Pliskova serveste foarte bine si pare mai solida in acest set doi.13:47 - Serviciu chinuitor pentru Simona, care salveaza 4 mingi de break inainte de a egala la 1.13:41 - Tenismena din Cehia incepe bine acest set secund, cu un game castigat la 0.13:39 - Pliskova serveste prima in setul doi.13:34 - Un nou break in contul Simonei, care va servi pentru castigarea primului set.13:30 - Game alb izbutit de Simona si scorul devine 4-1 in favoarea reprezentantei noastre.13:28 - Simona reuseste breakul la capatul unui game care a durat aproape 10 minute.13:18 - 2-1 pentru Simona, dupa un nou game solid al tenismenei aflate pe locul 1 in clasamentul WTA.13:15 - Pliskova isi face serviciul cu ceva dificultati, chiar daca a condus cu 40-0 la un moment dat.13:10 - Tenismena noastra serveste excelent si castiga primul game al meciului la 0.13:09 - Simona Halep incepe meciul la serviciu.Partida are loc pe arena centrala Manolo Santana si e transmisa in direct la TV de postul Digi Sport 2.Simona Halep si Kristyna Pliskova s-au mai intalnit de doua ori pana acum, ambele partide fiind castigate de tenismena noastra:2017, Madrid: 6-1, 6-2;2018, Indian Wells, 6-4, 6-4.Vezi si:Mutua Madrid Open 2018 se desfasoara in perioada 5-13 mai.