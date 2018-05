Simona Halep s-a calificat fara probleme in optimi la Madrid

iNo falla la numero uno del mundo!💪

Victoria de 🇷🇴 @Simona_Halep 6-0 y 6-3 ante Mertens #MMOPEN pic.twitter.com/ciMkTAKcjq - Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 8, 2018

Simona Halep - Elise Mertens 6-0, 6-3

6-0.

21 minutes.

Won 27 points to 10.



All @Simona_Halep against Mertens, who has been dealing with illness over the last 48 hours. #MMOPEN18https://t.co/vmzd1mvVgF pic.twitter.com/8zyHlKVAZ7 - WTA Insider (@WTA_insider) May 8, 2018

Ziare.

com

Ocupanta locului 1 in clasamentul WTA a invins-o in turul doi pe belgianca Elise Mertens (locul 16 WTA), care venea dupa doua turnee castigate consecutiv, la Lugano si Rabat.6-0, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Elise Mertens, care a durat o ora si 12 minute.Primul set dintre cele doua a fost fara istoric, fiind castigat de reprezentanta noastra dupa numai 21 de minute, perioada in care belgianca a reusit sa castige numai 10 puncte!Elise Mertens, cu ceva probleme de sanatate in zilele trecute, a inceput la fel de slab si setul secund, iar Simona a reusit sa fructifice la maxim breakul obtinut in start.A fost prima confruntare directa dintre cele doua tenismene, iar pentru Mertens e prima infrangere suferita dupa o serie incredibila de 13 victorii consecutive in circuitul WTA si Fed Cup.De partea cealalta, Simona a ajuns la 14 victorii la rand la turneul de la Madrid.Mai departe, in optimile de finala, Simona o va intalni pe cehoaica Kristyna Pliskova (locul 94 WTA).Vezi:16:22 - Mertens are doua mingi de break, dar Simona revine si se apropie la doar un game distanta de castigarea meciului.16:16 - Mertens se apropie din nou la un game de Simona si solicita interventia antrenorului ei.16:13 - Ocupanta locului 1 in ierarhia WTA salveaza o minge de break si apoi se distanteaza la 4-2.16:08 - Belgianca isi face din nou serviciul si se mentine aproape de Simona in acest set doi.16:04 - Simona raspunde cu un serviciu excelent si pastreaza avantajul de un break.16:00 - Elise Mertens sparge in sfarsit gheata si obtine primul ei game.15:57 - Simona isi spulbera efectiv adversara si se indreapta catre o victorie neasteptat de usoara.15:54 - Simona revine de la 40-0 si deschide setul doi cu un break.15:47 - Incepe setul doi, cu Elise Mertens la serviciu. Belgianca a luat o pauza de vestiar intre seturi.Un prim set sub asteptari al lui Elise Mertens, care luni s-a retras din proba de dublu din cauza unor probleme gastrointestinale, in timp ce Simona a zburdat efectic pe teren. Dupa cum a aratat acest prim set, nu e exclus ca Mertens sa nu termine partida.15:39 - 5-0 pentru Simona, iar belgianca pare complet depasita.15:37 - Game la 0 castigat de Simona, care i-a lasat adversarei doar 7 puncte pana acum!15:33 - Joc superb facut de tenismena noastra, iar scorul devine 3-0 in favoarea ei, dupa mai putin de 10 minute de la startul partidei.15:29 - Serviciu bun al Simonei, care se distanteaza la 2-0.15:27 - Simona incepe excelent, cu un break.Elise Mertens are 13 victorii consecutive in circuitul WTA, reusind sa castige doua turnee in ultimele doua saptamani, la Lugano si Rabat.Partida e a doua pe arena centrala Manolo Santana si e transmisa in direct la TV de postul Digi Sport 2.Simona Halep ocupa locul 1 in clasamentul WTA, in timp ce belgianca Elise Mertens se afla pe pozitia a 16-a si vine dupa doua turnee castigate in ultimele doua saptamani, la Lugano si Rabat.E prima confruntare directa intre cele doua tenismene.In runda inaugurala, Simona a invins-o pe Ekaterina Makarova, cu 6-1, 6-0. De partea cealalta, Elise Mertens a trecut de contationala sa, Alison Van Uytvanck, cu 6-4, 6-4.Turneul de la Madrid, dotat cu premii in valoare totala de 6,7 milioane de euro, se desfasoara in perioada 5-13 mai.