Simona Halep s-a calificat in sferturi la Doha""

Simona Halep - Anastasija Sevastova 6-4, 6-3

A doua favorita a turneului din Qatar a invins-o in optimile de finala pe favorita numarul 13, letona Anastasija Sevasova.Simona s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 6-3, la capatul unui joc ce a durat doar o ora si 5 minute.In sferturile de finala, reprezentanta noastra o va intalni pe americanca de 18 ani, CiCi Bellis, protagonista zilei la Doha, dupa victoria din optimi cu Karolina Pliskova Simona a inceput slab intalnirea cu Sevastova, pe care o invinsese in ultimele patru intalniri directe, dar a revenit frumos si a aratat din nou un joc solid.Sevastova a opus rezistanta, insa loviturile mult mai puternice ale Simonei, putin nervoasa totusi pe durata acestei intalniri, au facut diferenta.De asemenea, interventia din setul doi a lui Andrei Pavel s-a dovedit de bun augur, Simona castigand 4 game-uri consecutive dupa aceea.Pentru Simona urmeaza acum sfertul de vineri, la o ora ce va fi anuntata ulterior, cu CiCi Bellis, pe care n-a mai intalnit-o pana acum.68.125 de dolari si 195 de puncte WTA va primi Simona dupa calificarea in sferturi.17:23 - Break pentru Simona si reprezentanta noastra va servi pentru castigarea meciului.17:18 - Un nou game castigat la 0 de Simona, care preia iar conducerea in acest set doi.17:16 - Rebreak la 0 reusit de Simona si scorul devine egal, 3-3."Nu da numai plat, da si cu efect. Nu trebuie sa faci tu toate punctele, mai las-o si pe ea. Stai linistita, ca joci foarte bine." - Andrei Pavel, catre Simona.17:12 - Simona isi pierde serviciul si cere interventia lui Andrei Pavel.17:10 - Sevastova egaleaza la 2 in acest set secund.17:06 - Game solid reusit de Simona pe propriul serviciu.17:03 - Tenismena noastra se desprinde repede la 40-0, dar Sevastova revine spectaculos si castiga 5 puncte la rand.17:00 - Simona incepe bine setul doi, castigandu-si game-ul de serviciu.16:52 - Simona isi pierde serviciul si jucatoarea letona ramane in set.16:48 - Break la 0 reusit de Simona, care va servi pentru castigarea primului set.16:45 - Un nou serviciu solid pentru Simona si preia din nou conducerea.16:42 - Sevastova pune capat seriei de 3 game-uri consecutive castigate de Simona si egaleaza la 3.La TV, partida poate fi vizionata in direct pe Digi Sport 1.16:37 - Game la 0 si reprezentanta noastra trece in avantaj.16:35 - Simona inchide game-ul cu un backhand superb in lung de linie si reuseste breakul.16:31 - Game excelent al Simonei, care se impune la 0.16:29 - Letona isi face serviciul si consolideaza breakul.16:26 - Sevastova incepe bine jocul, cu un break.16:23 - Simona serveste prima.ora 16:20 - Cele doua tenismene au iesit pe teren, iar jocul va incepe in scurt timp.Simona Halep ocupa locul 2 in ierarhia WTA, in timp ce jucatoarea din Letonia ocupa pozitia 15.In trecut, cele doua jucatoare s-au intalnit de 8 ori, Simona castigand 5 dintre ele.Turneul de la Doha e dotat cu premii in valoare totala de 3 milioane de dolari si se desfasoara pe durata acestei saptamani.