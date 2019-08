Simona Halep s-a duelat cu Maria Sharapova si Madison Keys inainte de US Open

Ziare.

Sportiva noastra a disputat un meci demonstrativ alaturi de Sloane Stephens, impotriva perechii Maria Sharapova / Madison Key.Meciul a avut loc in cartierul new-yorkez Brooklyn, in fata a cateva sute de spectatori.Simona a semnat cu Nike in urma cu un an si jumatate, primind 1.7 milioane de euro pe sezon.Sportiva noastra se pregateste de startul US Open 2019, unde este a patra favorita.Anul trecut, romanca a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.C.S.