Simona Halep s-a inscris la un nou turneu

Ocupanta locului 2 WTA a confirmat prezenta la turneul de la Miami, ce va avea loc intre 23 martie si 5 aprilie.Pe langa Simona, la turneul de la Miami au maii confirmat prezenta jucatoare precum Ashleigh Barty Garbine Muguruza , Vika Azarenka, Petra Kvitova, Angelique Kerber , Sloane Stephens si Jelena Ostapenko Pana la turneul de la Miami, Simona Halep va mai juca la Dubai (incepand cu 17 februarie), Doha (incepand cu 24 februarie) si Indian Wells (incepand cu 9 martie).La editia de anul trecut de la Miami, Simona a fost invinsa in semifinale de Karolina Pliskova , scor 7-5, 6-1.Simona a mai ajuns in finale si in 2015, dupa un meci de poveste disputat impotriva Serenei Williams.C.S.