Simona Halep s-a inscris la un nou turneu: Programul complet al tenismenei noastre pana la sfarsitul anului

Ziare.

com

La Dongfeng Motor Wuhan Open, programat in perioada 22-28 septembrie, tenismena noastra va fi cap de serie numaru 4.Wuhan aduna la start toata crema tenisului, pe lista cu jucatoarele inscrise regasindu-se si Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Kiki Bertens sau Bianca Andreescu.2,82 milioane de dolari sunt premiile totale la Wuhan Open 2019.La editia de anul trecut, Simona a fost invinsa in turul doi de Dominika Cibulkova, scor 0-6, 5-7.Aryna Sabalenka a castigat turneul, dupa o finala cu Anett Kontaveit.12-18 august: Cincinnati;26 august - 8 septembrie: US Open;9-15 septembrie: Zhengzhou Open;22-28 septembrie: Wuhan Open;30 septembrie - 6 octombrie: Openul Chinei;27 octombrie - 3 noiembrie: Turneul Campioanelor.I.G.