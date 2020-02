Simona Halep s-a inscris la un turneu de prestigiu

Ziare.

Reprezentanta noastra va fi prezenta, in perioada 20-26 aprilie, la turneul pe zgura de la Stuttgart.Pe langa Simona, la competitia dotata cu premii in valoare totala de 886.077 dolari vor mai fi prezente si alte tenismene de top, precum Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Elina Svitolina sau Sofia Kenin.Simona Halep n-a castigat niciodata turneul de la Stuttgart. Anul trecut s-a retras inainte de startul turneului, in timp ce in 2018 a fost invinsa in sferturile de finala de Coco Vandeweghe, iar in 2017 a cedat in semifinale in fata reprezentantei gazdelor Laura Siegemund, care a eliminat-o si in 2016.Anul trecut, turneul de la Stuttgart a fost castigat de Petra Kvitova, dupa o finala cu Anett Kontaveit.I.G.