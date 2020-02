Simona Halep s-a retras de la Doha

Simona Halep has withdrawn from Doha. Aryna Sabalenka moves into Halep's vacated seeded spot.



Revised draw: pic.twitter.com/NrdumaGExG- WTA Insider (@WTA_insider) February 22, 2020

Ziare.

com

Anuntul a fost facut in urma cu cateva minute de catre Asociatia de Tenis Feminin (WTA), fara a fi, insa, specificat motivul acestei decizii.Peste cateva ore, Simona Halep e programata sa evolueze in finala turneului de la Dubai, in care o va intalni pe Elena Rybakina.La Doha, turneu dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari, Simona ar fi avut un prim tur liber.Locul Simonei pe tabloul principal va fi luat de bielorusa Aryna Sabalenka.Pe tabloul principal de la Doha o vom avea astfel doar pe Sorana Cirstea, care in prima runda va evolua impotriva finalistei de la Dubai, Elena Rybakina.Anul trecut, Simona Halep a ajuns pana in finala turneului de la Doha, pe care a pierdut-o in fata belgiencei Elise Mertens.I.G.