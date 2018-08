Simona Halep s-a retras de la New Haven

Unfortunately world No.1 @Simona_Halep has withdrawn from #CTOpenTennis with a right achilles injury. She will be giving a press conference on site in #NHV at 2.30pm. Get well soon Simona. We hope to see you back here in New Haven in 2019. pic.twitter.com/VJgSxLeihO - Connecticut Open (@connecticutopen) August 20, 2018

Tenismena noastra acuza o accidentare la tendonul lui Achile de la piciorul drept."Imi pare rau sa va anunt ca n-o sa pot juca la New Haven. Mi-am dorit sa joc si am vazut ca fanii si-au cumparat bilete ca sa ma vada, dar am o accidentare la piciorul drept si am nevoie de odihna. Am avut atat de multe meciuri in ultimele zile si e greu. Ne vedem anul viitor", a spus Simona Halep.Simona ar fi inceput direct in turul doi la New Haven, unde ar fi intalnit-o pe castigatoarea partidei dintre Ana Bogdan si Camila Giorgi. Locul tenismenei noastre va fi luat de Belinda Bencic, din postura de lucky loser.1.077 minute a petrecut Simona Halep pe teren in ultimele doua saptamani, la Rogers Cup si Cincinnati, unde s-a impus, respectiv a ajuns pana in finala.Pauza Simonei nu va fi insa una de durata, pentru ca saptamana viitoare va lua startul la ultimul Grand Slam al anului, US Open 2018.I.G.