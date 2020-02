Simona Halep se califica in finala de la Dubai dupa o demonstratie de forta

Ziare.

Sportiva noastra nu a avut nicio emotie in duelul cu ocupanta locului 52 WTA , de care a trecut cu 6-2, 6-0.Inaintea partidei, Simona spunea ca resimte o stare de oboseala si ca isi doreste un meci in doua seturi.Sportiva noastra a intrat foarte determinata pe teren, dornica sa incheie partida cat mai repede si a reusit asta in aproximativ o ora.A jucat la un nivel ridicat de la inceput pana la final, iar Brady nu a avut nicio sansa in fata romancei. Simona a stiut cand sa atace de fiecare data, a fost rabdatoare si a gasit mereu lovituri perfecte.In finala de la Dubai, Simona o va intalni pe Elena Rybakina, aflata pe locul 19 in clasamentul WTA Singura intalnire precedenta dintre Simona si Rybakina a avut anul trecut la Wuhan, cand sportiva noastra s-a retras in primul set.Elena Rybakina este una dintre cele mai in forma jucatoare din acest an, avand 19 victorii si 3 infrangeri. Ea a castigat turneul de la Hobart si a mai ajuns in finala la Shenzhen si Sankt Petersburg.La Dubai, ea a facut doua victime cu greutate, reusind sa le invinga pe Sofia Kenin si Karolina Pliskova Finala turneului de la Dubai va avea loc sambata, de la ora 17:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.18:36 - Simona mai face un break, are 5-0 si acum serveste pentru calificarea in finala!18:33 - Inca un game fara emotii pentru Simona si scorul este 4-0!18:29 - Simona face break, are 3-0 si e tot mai aproape de finala!18:25 - Game echilibrat, dar Simona isi face serviciul si are 2-0!18:19 - Simona incepe setul secund cu un break!18:09 - Brady isi face serviciul si scorul este 5-2. Simona trece la serviciu pentru a inchide primul set.18:06 - Simona joaca excelent si conduce cu 5-1! Brady serveste acum pentru a ramane in set!18:02 - Simona face break si conduce cu 4-1!17:59 - Simona castiga acest game la zero si conduce cu 3-1.17:56 - Un nou game echilibrat, dar Brady isi face serviciul si scorul este 2-1.17:50 - Simona castiga un game electrizant in care apara 2 mingi de break si are 2-0.17:43 - Simona incepe meciul perfect cu un break!17:20 - Meciul va incepe in cateva minute.Info: Invingatoarea o va intalni in finala pe Elena Rybakina Simona Halep ocupa locul 2 in clasamentul WTA, iar Brady este pe 52.Sportiva noastra a castigat precedentele doua meciuri , ultima avand loc la Australian Open 2020.Partida este televizata de Digi Sport 2.