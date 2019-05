"Simona Halep se califica in semifinale la Madrid dupa o victorie muncita"

Simona Halep - Ashleigh Barty 7-5, 7-5

Tenismena noastra, care gratie acestei victorii si-a asigurat pozitia a doua in clasamentul WTA, s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 7-5.In semifinale, Simona o va intalni pe castigatoarea "sfertului" dintre Naomi Osaka si Belinda Bencic.E pentru a patra oara cand Simona Halep ajunge in semifinale la Madrid, turneu pe care l-a castigat de doua ori.Dupa ce ieri a invins-o fara probleme pe Viktoria Kuzmova, Simona a avut azi parte de un meci mult mai greu cu a 9-a favorita. De altfel, primul set al disputei cu Barty a durat mai mult decat tot meciul cu jucatoarea din Slovacia.O ora si 32 de minute a durat intalnirea dintre Simona Halep si Ashleigh Barty, una echilibrata si presarata cu multe lovituri spectaculoase, spre deliciul putinilor spectatori prezenti in tribunele arenei Manolo Santana.Odata cu calificarea in semifinale, Simona si-a asigurat pozitia a doua in clasamentul WTA, dar poate chiar reveni pe primul loc, cu conditia ca Naomi Osaka sa fie invinsa in sferturi, iar ea sa castige turneul patronat de Ion Tiriac.312.215 euro si 390 de puncte in clasamentul WTA si-a asigurat Simona prin calificarea in semifinalele competitiei din capitala Spaniei.Vezi si: Prima reactie a Simonei Halep dupa calificarea in semifinale la Madrid 14:36 - Break reusit de Simona Halep, care va servi pentru castigarea meciului.14:33 - Simona reuseste un game bun si egaleaza la 5.Simona cere interventie antrenorului Daniel Dobre, iar acesta ii cere sa fie linistita deoarece "a fost foarte bine pana acum".14:30 - Perioada buna pentru Barty, care reuseste sa treaca la conducere, iar Simona va servi pentru a ramana in setul doi.14:27 - Australianca recupereaza breakul pierdut la inceputul setului si egaleaza la 4.14:22 - Ashleigh Barty nu renunta la lupta si continua sa se miste bine pe teren.14:19 - Simona joaca incantator si isi face serviciul la 0.14:14 - Serviciul joaca un rol cheie in acest game pentru Ashleigh Barty, care se apropie din nou la un game de Simona.Castigatoarea acestui meci va da piept in semifinale cu invingatoarea "sfertului" dintre Naomi Osaka si Belinda Bencic, programat imediat dupa terminarea acestui joc.14:12 - Simona isi face serviciul si e la doar trei game-uri de calificarea in semifinale.Vezi si: Mihaela Buzarnescu si Irina Bara, invinse categoric de Ostapenko si Zvonareva la Madrid 14:07 - Barty pune capat seriei Simonei, insa reprezentanta Romaniei ramane cu un break avans.14:04 - Patru game-uri la rand izbutite de tenismena noastra si 2-0 in setul secund.14:01 - Inceput excelent de set pentru Simona, cu un break la 0.-------------------------13:52 - Break reusit de Simona, care va servi din nou pentru castigarea primului set.13:49 - Simona isi pierde serviciul, iar setul intra "in prelungiri".13:44 - Un nou game la 0 castigat de Barty, insa Halep urmeaza sa serveasca pentru a inchide primul set.13:42 - Simona isi castiga serviciul si mai are nevoie de doar un game pentru a castiga primul set.13:37 - Game alb izbutit de australianca.13:35 - Ocupanta locului 3 in ierarhia WTA isi consolideaza breakul si se distanteaza la 4-2.13:31 - Simona reuseste primul break al meciului si preia conducerea.13:27 - Tenismena noastra isi face serviciul si echilibrul se mentine in acest debut de meci.13:22 - Game facut de Barty.13:15 - Simona serveste excelent si egaleaza la 1.13:13 - Simona are doua sanse de break, insa australianca revine si castiga primul game al meciului.In clasamentul WTA, Simona ocupa pozitia a 3-a, in timp ce adversara ei din Australia se afla pe locul 9.La TV, partida e transmisa in direct de postul Digi Sport 1.Va fi cea de-a patra confruntare directa intre Simona si Ashleigh, scorul fiindu-i favorabil reprezentantei noastre, cu 2-1, insa ultimul meci a fost castigat de jucatoarea de la Antipozi:2018, Openul Canadei: 6-4, 6-1 pentru Simona;2018, Cincinnati: 7-5, 6-5 pentru Simona;2019, Sydney: 6-4, 6-4 pentru Ashleigh.Anul trecut, Simona Halep s-a oprit in sferturi la Madrid, fiind eliminata de Karolina Pliskova.