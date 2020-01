Simona Halep se califica in sferturile de finala de la Adelaide

Ziare.

com

Sportiva noastra a trecut de ocupanta locului 52 WTA cu 6-4, 7-5.Simona a dominat categoric primul set, pe care l-a castigat fara emotii desi a durat 42 de minute si a avut numeroase schimburi lungi.In setul secund, Simona a inceput mai bine, a condus cu 2-0, dar Tomljanovici a revenit si a egalat.Totusi, Simona a fost mult mai precisa si a obtinut calificarea in faza urmatoare cu un break in ultimul game.In sferturile de finala Simona o va intalni pe invingatoarea dintre Aryna Sabalenka (12 WTA ) si Bernarda Pera (70 WTA).Partida din sferturile de finala va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scorului11:44 - Minge de meci pentru Simona!11:40 - Simona face 6-5 si presiunea se muta din nou pe Tomljanovici!11:36 - Game alb pentru Tomljanovici si scorul este 5-5!11:33 - Simona face 5-4 si Tomljanovici serveste acum pentru a ramane in meci!11:29 - Tomljanovici egaleaza la 4 si suspansul continua.11:24 - Simona trece in avantaj, are 4-3 si spera sa faca un break acum!11:20 - Tomljanovici egaleaza la trei si avem un set foarte echilibrat.11:14 - Simona salveaza trei mingi de break si conduce cu 3-2!11:08 - Tomljanovici castiga al doilea game consecutiv si scorul este 2-2.11:01 - Tomljanovici face break si scorul este 2-1 pentru Simona.10:58 - Simona face break si se desprinde la 2-0!10:54 - Simona isi face serviciul in startul setului secund!10:49 - Minge de set pentru Simona!10:43 - Tomljanovici face break si ramane in set!10:39 - Tomljanovici isi face din nou serviciul, dar Simona serveste acum pentru castigarea primului set.10:35 - Simona se distanteaza la 5-2, iar acum australianca serveste pentru a ramane in set!10:30 - Tomljanovici isi face serviciul si scorul este 4-2 pentru Simona.10:25 - Simona se distanteaza la 4-1 si e tot mai aproape de castigarea primului set!10:20 - Simona face break si conduce cu 3-1!10:15 - Simona trece din nou in avantaj dupa un game pe care l-a controlat.10:13 - Australianca raspunde cu un game alb si scorul este 1-1.10:10 - Simona isi face fara emotii serviciul!Simona Halep ocupa locul 4 in clasamentul WTA, in timp ce Tomljanovici se afla pe locul 52.Precedentele doua intalniri au fost castigate de Simona, de fiecare data in trei seturi.La casele de pariuri , Simona e favorita, avand cota 1.40 pentru un succes.Partida este televizata de Digi Sport 2.