Simona Halep se implica financiar in tenisul romanesc

Sportiva noastra a vorbit despre planul de a descoperi noi jucatori, pe care il va pune in aplicare dupa US Open . Ea a afirmat ca ii va sprijini si financiar pe acestia."Este un proiect pe care il avem impreuna cu Federatia. Ne-am gandit sa mergem prin tara, sa alegem cativa copilasi pentru performanta. Este important sa-i descoperim si sa-i sustinem financiar. Tenisul nu este usor de sustinut si trebuie sa-i ajutam cat putem pe acesti copilasi", a spus Simona Halep la Constanta.Sportiva noastra ajuta deja mai multi tineri care practica tenisul la complexul lui Ion Tiriac De asemenea, Simona mai sprijina financiar si o echipa de hochei de copii.In acest moment, Simona se afla in vacanta dupa ce a reusit sa castige finala turneului de la Wimbledon Sportiva noastra va reveni in circuit incepand cu 5 august, la Rogers Cup. Luna viitoare, Simona va mai concura in turneele de la Cincinnati si US Open.C.S.