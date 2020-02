"Simona Halep se inclina in fata antrenorului sau Apostu-Efremov, dupa triumful de la Dubai: "M-a ajutat si m-a sustinut enorm"

Ziare.

Efremov, fost antrenor si al Irinei Begu, a ajutat-o de multe ori pe Simona in timpul turneului de la Dubai, in timpul on-court coaching-urilor, iar romanca de pe locul 2 WTA a tinut sa puncteze acest lucru la conferinta de presa de dupa finala cu Rybakina."M-a ajutat foarte mult la on-court coaching-uri. M-a calmat si mi-a zis ce trebuie sa fac mai bine in meci. Am fost nervoasa in anumite momente.Da, nu am fost pozitiva in dialogurile cu el. Nimic periculos si nimic rau, doar presiunea meciului. Dar m-a ajutat si in timpul game-urilor. M-a sustinut mult in aceste momente dificile din finala", a punctat fosta lidera mondiala WTA La ultima chemare pe teren, in timpul setului decisiv, Apostu-Efremov a venit cu cateva sfaturi cheie pentru Simona in aceasta lupta pe muchie de cutit cu tanara jucatoare din Kazahstan: "Te fixezi pe anumite chestiuni mici si nu mai vezi toata imaginea. E presiunea, da, dar cine e cea mai buna la asta? Asta este si planul. Un singur lucru trebuie sa il faci mai bine. Sa o scoti din coltul de rever. Da-o sa-i sara departe.E jos pe picioare. I-o dai dincolo. Variaza, mai incearca un serviciu taiat pe corp. E bine cand variezi. In mijloc, cand o ai, da-o in unghi, nu in racheta. Fii buna cu tine", puncta antrenorul roman.Halep a castigat aceasta finala, a doua la Dubai din cariera, dupa o finala terminata in peste 2 ore si jumatate, scor 3-6, 6-3, 7-6.Citeste si:Simona Halep s-a retras de la turneul de la Doha , care va incepe de luni, turneu unde avea de aparat o finala, din cauza problemelor medicale la spate. Halep l-a cooptat pe Efremov in echipa sa la inceputul sezonului 2020, dupa ce s-a despartit de Daniel Dobre . Efremov lucreaza alaturi de Darren Cahill, cel care nu a putut fi alaturi de romanca la Dubai.D.A.