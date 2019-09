Ziare.

com

Sportiva noastra va concura la turneul de la Wuhan (China), unde va avea adversare de top.Dintre primele 10 clasate in topul mondial, doar Bianca Andreescu si Serena Williams au ales sa nu se inscrie la acest turneu.In rest, pe tablou se vor mai afla jucatoare precum Ashleigh Barty Karolina Pliskova , Elina Svitolina, Naomi Osaka , Petra Kvitova, Kiki Bertens si Belinda Bencic.Anul trecut, Simona a fost eliminata de la Wuhan in turul 2 de Dominika Cibulkova, scor 6-0, 7-5.Turneul de la Wuhan face parte din categoria Premier 5 si este dotat cu premii in valoare de 2.828.000 de dolari.Anul trecut, competitia a fost castigata de bielorusa Aryna Sabalenka.C.S.