Simona Halep se tine de cuvant si pune in aplicare boicotul promis

Sportiva noastra a hotarat sa nu participe la confruntarea pe care Romania o va avea in Fed Cup cu Rusia, conform unui anunt facut de Ion Tiriac , presedintele Federatiei Romane de Tenis."Simona mi-a zis ca nu vrea sa vina sa joace la Fed Cup pentru ca se concentreaza pe Jocurile Olimpice", a dezvaluit Ion Tiriac la SportEd Talks.Anterior, Simona declarase ca se gandeste sa boicoteze meciurile din Fed Cup ce vor avea loc pe teren neutru, deoarece a nemultumit-o schimbarea formatului competitional.Confruntarea se va desfasura pe 7 si 8 februarie 2020 si va conta pentru calificare la turneul final de la Budapesta, din aprilie 2020.Intalnirea va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.Tot la Cluj-Napoca au mai avut loc pana acum alte patru intalniri ale echipei de Fed Cup a Romaniei, in 2016, cu Cehia si Germania, si, in 2018, cu Canada si Elvetia.In cazul unei victorii, Romania se va numara printre cele 12 echipe care isi vor disputa titlul de campioana, turneul final urmand a avea loc in perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta.C.S.