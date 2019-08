Simona Halep si-a aflat adversara din optimile de la Cincinnati: Iata ora de start a meciului

Ziare.

Sportiva noastra se va duela in optimile de finala cu americanca Madison Keys, aflata pe locul 18 in clasamentul WTA Aceasta a trecut in turul 2 de rusoaica Daria Kasatkina, scor 6-4, 6-1.Partida din optimile de finala va avea loc vineri, de la ora 2:00 (ora Romaniei) si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona si Madison s-au mai intalnit de sase ori pana acum, iar sportiva noastra a castigat ultimele cinci meciuri Ultima partida a avut loc la Turneul Campioanelor 2016, cand Simona s-a impus in doua seturi. Cele doua ar fi trebuit sa joace si in optimi la Roma 2018, numai ca Madison Keys a abandonat si meciul nu a avut loc.Madison Keys ocupa locul 18 in clasamentul WTA , iar la ultimele turnee nu s-a descurcat deloc bine. La Wimbledon a fost eliminata in turul 2, iar la Washington si Rogers Cup in turul 1.C.S.