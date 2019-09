"Simona Halep si-a aflat adversara din optimile de la Wuhan"

Ziare.

Sportiva noastra se va duela cu rusoaica Elena Rybakina, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA Jucatoarea in varsta de 20 de ani a trecut in turul 2 de Ons Jabeur (54 WTA ) cu 6-1, 6-7 (3), 6-2.Pentru Simona acesta va fi primul meci cu sportiva din Rusia.Rybakina este o figura noua in tenisul feminin, care nu a avut rezultate spectaculoase pana in acest moment.Cel mai mare succes din cariera ei este titlul castigat anul acesta la Bucuresti, dupa o finala cu Patricia Tig . Ea mai are o finala pierduta in aceasta luna, la Nanchang.Partida dintre Simona Halep si Elena Rybakina va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.C.S.