Simona Halep si-a aflat adversara din sferturi de la Adelaide: Iata ora de start a meciului

Sportiva noastra se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 12 in clasamentul WTA Aceasta a trecut in optimi de Bernarda Pera, scor 7-6 (4), 6-2.Partida dintre Simona si Sabalenka va avea loc joi dimineata, de la ora 4:30 (ora Romaniei) si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona si Sabalenka s-au mai intalnit de doua ori, iar sportiva noastra s-a impus de fiecare data.Ambele intalniri au avut loc in 2018, la Shenzhen si Cincinnati, iar Simona s-a impus in doua seturi.