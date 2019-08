Simona Halep si-a aflat adversara din sferturi la Rogers Cup, dupa un rezultat neasteptat: Iata cand va avea loc meciul

Ziare.

In sferturile de finala ale turneului din Canada, tenismena romana o va infrunta, sambata dimineata, pe cehoaica Marie Bouzkova.Jucatoarea aflata pe locul 91 in ierarhia WTA si ajunsa pe tabloul principal de la Rogers Cup dupa ce a trecut de calificari a eliminat-o, vineri dimineata, in optimile de finala pe Jelena Ostapenko.6-2, 6-2 a fost scorul intalnirii dintre Bouzkova si Ostapenko, care a durat o ora si 20 de minute.Va fi prima confruntare directa intre Simona Halep si Marie Bouzkova, fara turneu WTA castigat in cariera.De altfel, cea mai mare performanta a Mariei Bouzkova a fost obtinuta pe vremea cand concura la junioare, in 2014 reusind sa triumfe la US Open.La Rogers Cup 2019, Marie Bouzkova le-a mai invins pe Leylah Annie Fernandez (6-0, 6-1) si Sloahe Stephens (6-2, 7-5), dupa ce in calificari a trecut de Jovana Jaksic (6-1, 7-5) si Sacha Vickery (6-3, 6-2)."Sfertul" dintre Simona Halep si Marie Bouzkova va avea loc sambata dimineata, in jurul orei 04:00 - ora Romaniei.Simona Halep a castigat editia de anul trecut a Rogers Cup dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.