Simona Halep si-a aflat adversarele de la Beijing: Vezi culoarul tenismenei noastre la Openul Chinei

Main draw @ChinaOpen.



Wuhan semifinalist Alison Riske receives a performance bye. pic.twitter.com/69aQ8hsqk0 - WTA Insider (@WTA_insider) September 27, 2019

Ziare.

com

Tenismena noastra, care inca nu stie daca va putea evolua dupa accidentarea de la Wuhan, a fost repartizata pe partea inferioara a tabloului, iar in primul tur va intalni o jucatoare venita din calificari, al carei nume il va afla in weekend.In cazul unei victorii, Simona Halep va da in turul doi peste invingatoarea partidei dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova si o jucatoare venita din calificari.Turul trei i-ar putea aduce Simonei o confruntare cu Aryna Sabalenka.jucatoare din calificari;Ekaterina Alexandrova sau jucatoare din calificari:Aryna Sabalenka sau Daria Kasatkina (posibil);Karolina Pliskova sau Caroline Wozniacki (posibil);Bianca Andreescu, Naomi Osaka sau Madison Keys (posibil);Ashleigh Barty, Elina Svitolina sau Petra Kvitova (posibil).La Openul Chinei e prezenta si Monica Niculescu, urmand a o intalni in prima runda a calificarilor pe americanca Lauren Davis.Openul Chinei e programat in perioada 30 septembrie - 6 octombrie si e dotat cu premii in valoare totala de 8,2 milioane de dolari.Editia de anul trecut a fost castigata de Caroline Wozniacki.I.G.