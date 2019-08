Simona Halep si-a aflat adversarele de la Cicinnati: Culoar dificil pentru tenismena romana

Mihaela Buzarnescu, in calificari

Saptamana viitoare, tenismena noastra va participa la turneul de la Cincinnati, a carui tragere la sorti a avut loc in noaptea de vineri spre sambata.Simona, finalista la editia de anul trecut, e favorita numarul 4 si va beneficia, la fel ca la Rogers Cup din Toronto, de un prim tur liber.Apoi, sportiva romana va da piept in turul doi cu invingatoarea meciului dintre spaniola Carla Suarez Navarro si rusoaica Ekaterina Alexandrova.In turul trei, pentru Simona ar putea urma un duel cu Garbine Muguruza, Madison Keys sau jucatoarea care a invins-o la Roland Garros, Amanda Anisimova.Ce mai periculoasa adversara pentru sferturi e Kiki Bertens, in timp ce in semifinale Simona o poate intalni pe Naomi Osaka, Serena Williams sau Elina Svitolina.De pe partea cealalta de tablou, cele mai dificile adversare sunt Ashleigh Barty, Karolina Pliskova si Petra Kvitova, precum si Bianca Andreescu.byeCarla Suarez Navarro sau Ekaterina Alexandrova;Madison Keys, Garbine Muguruza sau Amanda Anisimova (posibil);Kiki Bertens, Belinda Bencic sau Victoria Azarenka (posibil);Naomi Osaka, Serena Williams sau Elina Svitolina (posibil);Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Petra Kvitova sau Bianca Andreescu (posibil).La turneul din Cincinnati va fi prezenta si o alta tenismena romana, Mihaela Buzarnescu, care va lua insa startul din calificari.In prima runda a calificarilor, Miki o va intalni pe americanca Jessica Pegula. Daca o va invinge, tenismena noastra o va infrunta apoi, pentru un loc pe tabloul principal, pe invingatoarea partidei dintre Anastasia Pavlyuchenkova si Zarina Diyas.12-18 august e perioada in care se va desfasura Western & Southern Open 2019.2,9 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului din Ohio.Anul trecut, Simona Halep a disputat finala, pe care a pierdut-o in trei seturi in fata olandezei Kiki Bertens.