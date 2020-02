Simona Halep si-a aflat adversarele de la Doha: Cum arata tabloul sportivei noastre

Ziare.

Sportiva noastra va avea liber in prima runda, iar in turul 2 se va duela cu invingatoarea dintre Anastasija Sevastova (27 WTA ) si Anett Kontaveit (24 WTA ).In optimi, Simona ar putea juca impotriva uneia dintre Donna Vekic, Julia Goerges, Maria Sakkari sau o jucatoare venita din calificari.Cea mai periculoasa jucatoare pe care o poate intalni in sferturile de finala este Kiki Bertens.Apoi, in semifinale Simona ar putea juca cu una dintre Elina Svitolina, Amanda Anisimova, Aryna Sabalenka sau Elise Mertens.Turneul de la Doha este dotat cu premii in valoare de 2.939.695 de dolari.Cea mai buna performanta a Simonei de la Doha dateaza din 2014, cand a castigat turneul dupa o finala cu Angelique Kerber C.S.