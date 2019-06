Simona Halep si-a aflat adversarele de la Eastbourne: Misiune dificila pentru sportiva noastra

Ziare.

com

Sortii nu au fost deloc favorabili pentru sportiva noastra, care va intra in concurs direct in turul doi.Astfel, Simona se va duela in runda a doua cu invingatoarea dintre Su-Wei Hsieh (28 WTA ) si Camila Giorgi (39 WTA ) . Cu Hsieh, Simona nu are deloc amintiri placute. Anul trecut, sportiva noastra a fost eliminata de la Wimbledon tocmai de jucatoarea asiatica.Daca va ajunge in optimile de finala, Simona poate da peste Barbora Strycova sau Qiang Wang.Apoi, in sferturile de finala, pe aceasta parte de tablou se mai afla jucatoare precum Angelique Kerber , Sofia Kenin, Lesia Tsurenko si Julia Goerges.In fine, in cazul in care se va califica in semifinale, Simona va s-ar putea duela cu Ashleigh Barty, Johanna Konta, Elina Svitolina sau Anastasija Sevastova.Prezenta si ea pe tabloul principal, Mihaela Buzarnescu o va intalni in primul tur pe letona Jelena Ostapenko Turneul de la Eastbourne va incepe luni.C.S.