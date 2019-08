Simona Halep si-a aflat adversarele de la Rogers Cup: Iata cum arata culoarul pana in finala al tenismenei noastre

Mihaela Buzarnescu, in calificari

Ziare.

com

Campioana en-titre si cotata drept favorita numarul 4 la aceasta editie, reprezentanta noastra a fost plasata pe partea inferioara a tabloului, urmand sa aiba primul tur liber.In turul doi, Simona va da peste invingatoarea dintre frantuzoaica Kristina Mladenovic, beneficiara a unui wildcard, si o jucatoare venita din calificari, al carei nume il vom afla abia duminica.Apoi, in optimile de finala, cea mai periculoasa adversara pentru Simona ar putea fi favorita numarul 14, americanca Madison Keys.Sferturile ar putea aduce o confruntarea cu Sloane Stephens sau Aryna Sabalenka.In semifinale, Simona Halep ar putea avea un meci incendiar cu Serena Williams sau Naomi Osaka, in timp ce Ashleigh Barty, Karolina Pliskova si Kiki Bertens sunt cele mai dificile tenismene de pe partea superioara a turneului care anul acesta se va disputa la Toronto.byeKristina Mladenovic sau o jucatoare venita din calificari;Madison Keys sau Donna Vekic (posibil);Sloane Stephens, Caroline Garcia sau Aryna Sabalenka (posibil);Naomi Osaka, Serena Williams sau Caroline Wozniacki (posibil);Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Kiki Bertens (posibil).Cel mai probabil, Simona Halep va disputa primul meci la Rogers Cup abia miercuri.Simona Halep e singura tenismena romana acceptata pe tabloul principal, insa am mai putea avea o reprezentanta. Mihaela Buzarnescu ia parte in calificari, iar in prima runda va da peste reprezentanta gazdelor Carson Branstine.Pe tabloul principal se va afla, insa, si adolescenta de origine romana Bianca Andreescu, care va avea parte de o confruntare extrem de asteptata de canadieni, cu Eugenie Bouchard.5-11 august e perioada in care se desfasoara Rogers Cup 2019.2,8 milioane de dolari sunt premiile toate ale competitiei din Canada.La editia de anul trecut, Simona Halep a invins-o in finala pe Sloane Stephens, trecandu-si in palmares cel de-al doilea ei trofeu la Openul Canadei, dupa cel cucerit in 2016.I.G.