Simona Halep si-a aflat adversarele de la Wuhan: Cum arata culoarul sportivei noastre

In primul tur, Simona va avea liber si va incepe direct in runda a doua, urmand sa joace cu invingatoarea dintre Barabora Strycova (31 WTA ) si Wang Xiyu (140 WTA ).Apoi, daca va ajunge in optimi, Simona poate da peste Donna Vekic, Victoria Azarenka sau Elena Rybakina.In sferturile de finala, in calea Simonei ar putea iesi Kiki Bertens, Aryna Sabalenka sau Venus Williams Ca adversare posibile pentru semifinale le regasim pe Belinda Bencic, Madison Keys, Elise Mertens, Caroline Garcia sau Ashleigh Barty Turneul de la Wuhan va incepe duminica.Amintim ca anul trecut Simona a fost eliminata in turul doi, insa a acuzat probleme medicale la spate.Competitia din China este dotata cu premii in valoare de 2.828.000 de dolari.C.S.