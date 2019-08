Simona Halep si-a aflat prima adversara de la Rogers Cup

Ziare.

Sportiva noastra va incepe cursa pentru apararea trofeului cu un duel in turul doi impotriva americancei Jennifer Brady, aflata pe locul 76 in clasamentul WTA Brady a trecut in primul tur de Kiki Mladenovici (50 WTA ), cu 6-1, 6-2, la capatul unui meci ce a durat putin peste o ora.Aceasta va fi prima intalnire dintre Simona si americanca in varsta de 24 de ani.Jennifer Brady nu a castigat niciun turneu WTA in cariera, iar din tenis a obtinut peste 1.7 milioane de dolari.Partida dintre Simona Halep si Jennifer Brady va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori, in direct pe Ziare.com.Amintim ca anul trecut Simona a castigat turneul din Canada.C.S.